Cane smarrito e salvato dalla polizia | Panino riabbraccia il padrone dopo ore di angoscia
Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista Panino, un cane dal pelo chiaro che domenica pomeriggio si era smarrito per le vie del centro di Lecco. A salvarlo dall'incubo del traffico cittadino sono stati due agenti della Squadra Volante della Questura di Lecco, che hanno evitato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
San Leucio del Sannio, smarrito il cane del senologo Carlo Iannace
La storia di una ragazza israeliana che torna nel suo kibbutz alla ricerca del cane smarrito
Arezzo, cane smarrito e impaurito recuperato in autostrada: la Polizia lo salva con un panino
Cane smarrito in zona Via Strinella – Torrione (L’Aquila) È stato trovato un cane lagotto che vagava nella zona Via Strinella – Torrione, a L’Aquila. L’animale è apparso da subito docile e in buone condizioni, segno che potrebbe essersi allontanato da poco da - facebook.com Vai su Facebook
