Cane smarrito e salvato dalla polizia | Panino riabbraccia il padrone dopo ore di angoscia

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista Panino, un cane dal pelo chiaro che domenica pomeriggio si era smarrito per le vie del centro di Lecco. A salvarlo dall'incubo del traffico cittadino sono stati due agenti della Squadra Volante della Questura di Lecco, che hanno evitato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

