Canale 5 sparisce dagli ascolti TV ecco perché mancano i dati di Ruota della Fortuna e GF
Dalle rilevazioni degli ascolti di lunedì 8 dicembre sparisce Canale 5 a partire dal pomeriggio, interessando Caduta Libera, La Ruota della Fortuna e la semifinale del Grande Fratello. Cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Rete 7 - Canale 99. . PIAGGINE, SPARISCE IL CANCELLO DELLA ZONA CASCATA - facebook.com Vai su Facebook
Io sono Farah, la soap a rischio sospensione in prima serata: flop di ascolti su Canale 5 - La soap opera Io sono Farah a rischio sospensione dalla fascia serale di Canale 5 dopo gli ascolti flop registrati nel corso della serata di venerdì 5 dicembre. it.blastingnews.com scrive