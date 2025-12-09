Canale 5 scompare dall’Auditel | nessun dato per Grande Fratello e Ruota della Fortuna
Un evento senza precedenti ha segnato la serata televisiva di lunedì 8 dicembre 2025. Per la prima volta, Canale 5 è letteralmente scomparsa dalle rilevazioni Auditel, lasciando nel vuoto i dati di ascolto di alcuni dei programmi più seguiti della rete Mediaset. La semifinale del Grande Fratello con Simona Ventura, La Ruota della Fortuna e Caduta Libera sono rimasti senza numeri ufficiali, creando un “buco nero” informativo nel panorama televisivo italiano. Grave problema Auditel. Non rilevata #Canale5 dalle 16:19 a fine giornata. Dati per ora sconosciuti di #CadutaLibera, #LaRuotadellaFortuna, #GrandeFratello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
