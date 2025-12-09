Can Yaman stupisce Fiorello ecco perché l’italiano di Sandokan è perfetto

Periodicodaily.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Can Yaman, l'italiano, il calcio e la 'regola' di Pietro Sermonti. L'attore turco sta collezionando successi di ascolti con la nuova serie Sandokan, che domina la serata del lunedì su Raiuno. Nella sua chiacchierata con Fiorello, nella puntata di ieri della Pennicanza, Can Yaman sorprende lo showman con la totale padronanza della lingua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

can yaman stupisce fiorelloCan Yaman stupisce Fiorello, ecco perché l’italiano di Sandokan è perfetto - L’attore turco sta collezionando successi di ascolti con la nuova serie Sandokan, che domina la serata del lunedì su Ra ... Come scrive pianetagenoa1893.net