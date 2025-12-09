Can Yaman stupisce Fiorello ecco perché l’italiano di Sandokan è perfetto
(Adnkronos) – Can Yaman, l'italiano, il calcio e la 'regola' di Pietro Sermonti. L'attore turco sta collezionando successi di ascolti con la nuova serie Sandokan, che domina la serata del lunedì su Raiuno. Nella sua chiacchierata con Fiorello, nella puntata di ieri della Pennicanza, Can Yaman sorprende lo showman con la totale padronanza della lingua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il nuovo adattamento con Can Yaman, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick riporta l’avventura sulla tv generalista e mostra quanto il pubblico desideri storie diverse dai soliti gialli - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman stupisce Fiorello, ecco perché l’italiano di Sandokan è perfetto - L’attore turco sta collezionando successi di ascolti con la nuova serie Sandokan, che domina la serata del lunedì su Ra ... Come scrive pianetagenoa1893.net
