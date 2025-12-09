can yaman nei panni di sandokan stravince sempre bene storie di sera

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la fiction Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi totalizzare una media di 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share, vincendo la serata, ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, 1917 ha coinvolto 458.000 persone pari al 2.6% di share. Su Italia1 il film Fast X ha siglato 911.000 spettatori con il 5.8%. Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 932.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 805.000 - 4.0%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 911. 🔗 Leggi su Iltempo.it

