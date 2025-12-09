Campania Roberto Fico proclamato presidente della Regione | Il faro sarà l’etica pubblica
(Adnkronos) – Roberto Fico è stato proclamato presidente della Giunta Regionale della Campania. La cerimonia si è tenuta presso la Corte d'Appello, al Tribunale di Napoli. "E' un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
