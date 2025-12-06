Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Zazzaroni svela: «Ausilio ha parlato con Fabregas in estate e ha ricevuto quella risposta, anche il ds Ludi a ... internews24.com
Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 2-1 il punteggio! Karl ... calcionews24.com
Tre giovani amici di città alla guida del rifugio di montagna: “Sacrifici e fiducia, a 2mila metri la vita è ... ilgiorno.it
Donne violentate dagli islamisti, Capezzone al Tg4: «Al loro dolore aggiungiamo anche quello della negazione» iltempo.it
Meteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese abruzzo24ore.tv
Stupro a Jonio, Salvini: "Non importa la razza, per stupratori e pedofili ci vuole la castrazione chimica" iltempo.it
Al Centro d’arte Raffaello fino al 20 dicembre "la terra al centro": la personale del maestro Navarra
Sette inediti, insieme ad altri lavori significativi, compongono un percorso che celebra la coeren... ► palermotoday.it
LIVE Sankt Pölten Juventus 0 2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Il tiro di Carbonell viene bloccato dalla difesa. 46?... ► oasport.it
Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky
Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff ... ► lettera43.it
Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del Natale: luci, addobbi e feste continue
Nel cuore dell’Andalusia, una città si prepara a vivere un Natale all’insegna della tradizione, del... ► robadadonne.it
Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna protagonista in Europa. Domani, mercoledì 10 dicembre al... ► ilpiacenza.it
Roma, studentessa 23enne immobilizzata e stuprata da branco di "nordafricani" all'uscita da fermata metropolitana B Jonio: ricercati 3 uomini
La violenza sarebbe avvenuta dopo la mezzanotte, pochi metri fuori dalla fermata Jonio della metro... ► ilgiornaleditalia.it
Capodanno, si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per la piazza è dimenticato
A pochi chilometri di distanza la pattuglia di big del capodanno Rai, sulle rive dello Stretto Reg... ► reggiotoday.it
Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i figli a scuola? La Zia: “Li danneggerebbe”
Catherine e Nathan, genitori dei tre bambini trasferiti in una casa famiglia a Vasto, sembrano pron... ► orizzontescuola.it
Funerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e l’addio di Brosio
Un addio commosso e il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella vita di tantissime persone... ► dilei.it
Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli atenei: stop al “limbo” degli abilitati. Cosa promette prevede la riforma
Il disegno di legge sul reclutamento universitario approvato in prima lettura dal Senato interviene... ► orizzontescuola.it
Nobel, è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia: oggi annullata la conferenza stampa
La leader delle opposizioni in Venezuela è considerata una dissidente e il mese scorso il governo h... ► ildifforme.it
Anziana investita da una Citroen C5, in ospedale in condizioni disperate
Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio odierno ... ► padovaoggi.it
Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero
«La svolta che il governo italiano ha chiesto in materia di migrazione c’è stata». Con queste parol... ► panorama.it
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Harika smascherata!
Tensione alle stelle e rotture inaspettate: scopri perché Nazim dice basta a Harika e chi torna da... ► uominiedonnenews.it
Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, m... ► lapresse.it
Sanda Necole va pe mare
13 dicembre – “Sanda Necole va pe mare”Orario: 10.00–13.00Un’esperienza speciale dedicata al Santo... ► baritoday.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione
Bologna, 9 dicembre 2025 - E' ancora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, in rianimazione e... ► ilrestodelcarlino.it
Dall'architettura alla moda: le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più, valore a 431 milioni
Le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più - passano da 7.093 a 7.242 (più 2,1%)... ► ilpiacenza.it
Darren Aronofsky parla dell’accordo Netflix Warner Bros e dei rischi che corre l’industria
Il regista di “Il cigno nero”, Darren Aronofsky, ha commentato brevemente l’accordo che ha preso pi... ► metropolitanmagazine
Basell, rischio chiusura nel 2026: "Serve subito un investitore internazionale"
BRINDISI - La Cgil Brindisi lancia un nuovo allarme sul futuro della chimica di base e, in partico... ► brindisireport.it
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 4,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati
AGCM contesta a Sky e NOW aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunica... ► digital-news.it
Visions Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra
Al centro di Visions - Passione mortale una pilota di aerei di linea che vede crollare la sua vita d... ► movieplayer.it
L'esercito "privato" di papa Leone: dai taser alle mitragliette, tutti i segreti della gendarmeria vaticana
Venerdì 10 ottobre 2025, basilica di San Pietro a Città del Vaticano. Un uomo scavalca le barriere... ► today.it
Luca Carboni ha annunciato una nuova data a Bologna
Luca Carboni ha annunciato un nuovo concerto a Bologna. Lo show, che si chiama ‘Rio Ari o Live’, è... ► bolognatoday.it
Rifiuti, sciopero Asia: ecco quando non verrà effettuata la raccolta
Asia Napoli rende noto lo sciopero dei lavoratori per mercoledì 10 dicembre. Possibili disagi anch... ► napolitoday.it
Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla prostituzione
Il Rassemblement National ha proposto di riaprire le case chiuse in Francia, affidando la gestione... ► secoloditalia.it
Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 0 1 il punteggio! Autorete di Kimmich che sblocca il match
Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della sesta gior... ► calcionews24.com
Regione, il valzer delle nomine: un leghista alla vicepresidenza
Tempo di lettura: 2 minutiNel centrodestra circola una voce sempre più insistente: la Lega avrebb... ► anteprima24.it
L'affondo di Radici in Comune sulla viabilità dell'8 dicembre: "Traffico il tilt e bus inadeguati. Giorno di follia"
"Traffico paralizzato e autobus inadeguati, nella giornata dell’8 dicembre: anche se è una scena c... ► ilpescara.it
Monaco Galatasaray (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Turno numero 6 della fase a girone di Champions League con il Monaco di Pocognoli impegnato in casa... ► infobetting.com
Dimarco a Inter TV: «Cerco sempre di migliorarmi, dobbiamo continuare a seguire cosa chiede il mister. Sul Liverpool…»
di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni... ► internews24.com
Meloni non cambia idea sull’Ucraina: serve unità tra Usa e Ue
Non ha cambiato idea sui tavoli diplomatici per la guerra in Ucraina Giorgia Meloni, né dopo la pri... ► formiche.net
James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 e del futuro del franchise
James Cameron ha rivelato in un’intervista a Discussing Film di aver ricevuto resistenze dallo stud... ► metropolitanmagazine
Maxi concorso da 327 posti nei Ministeri: assunzioni a tempo indeterminato per laureati
Concorso da 327 posti: l’occasione più attesa per laureati e profili giuridico-amministrativi È ... ► notizieaudaci.it
Morto Francesco Macchiarella, avvocato penalista e storico esponente della sinistra monrealese
Si è spento ieri pomeriggio, a causa di un malore improvviso, Francesco Macchiarella, avvocato pen... ► palermotoday.it
Fare impresa, lezione di Confesercenti agli studenti del Veneto Salvemini
“Fare Impresa, Governare i Cambiamenti” è stato il tema del seminario che si è svolto lo scorso 4 ... ► latinatoday.it
Dalla scelta della facoltà alla tesi: a Spazio4 studenti universitari per orientare i più giovani
"Se solo lo avessi saputo prima" è l'occasione per ragazze e ragazzi di incontrare studentesse e s... ► ilpiacenza.it
Strade di morte: da Genova a Roma, da Pordenone a Milano
Strade insanguinate, diversi incidenti gravi nelle ultime ore. A Genova un 12enne travolto da un’am... ► tv2000.it
Sinner avvisato, spunta un nuovo rivale: altro che Alcaraz, l’annuncio lascia di sasso
Il tennis è fermo ma c’è grande attesa per la prossima stagione che vedrà molto probabilmente Janni... ► sportface.it
Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ospiti, cosa è successo
di Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lanc... ► juventusnews24.com
Promesse disattese e aumenti di prezzo, per Sky maxi multa da 4,2 milioni
L'Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre prati... ► today.it
Lite sfocia in aggressione a Colliano: uomo trasportato in ospedale
Indagini in corso a Colliano, dove un uomo è stato ricoverato in ospedale e ora rischierebbe di pe... ► salernotoday.it
Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il figlio di Mastella rimane fuori
Nel giorno della sua proclamazione ufficiale a governatore della Campania, Roberto Fico ribadisce l... ► thesocialpost.it
Addio al genio della musica: “Proprio lui!”. Lutto tremendo
Nashville, una sera d’inverno. Le luci del teatro, un pubblico col fiato sospeso, un palco che semb... ► caffeinamagazine.it
"Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ricordo la frase ma sono parole gravi"
Scoppia la pace tra il giornalista Enrico Mentana e la consigliera comunale di Milano del Pd Simon... ► milanotoday.it
LIVE Atalanta Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA: Bernasconi e Kolasinac a sorpresa dal 1?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Comunicate le formazioni ufficiali del match. Atala... ► oasport.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi
Per il nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospitiamo una protagonista del mezzofondo it... ► oasport.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica Napoli (LIVE)
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli Antonio Conte risponde alle domande dei giornali... ► ilnapolista.it
Inter Liverpool, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live
La Champions League entra sempre più nel clou e l’Inter questa sera dovrà affrontare il Liverpool a... ► forzainter.eu
St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Vangsgaard e Beccari si divorano due occasioni
di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live d... ► juventusnews24.com
Politiche giovanili, pari opportunità e progetti per i soggetti fragili: siglato accordo tra Comune e sindacato dei carabinieri
La divulgazione e la promozione della cultura della legalità e la realizzazione di progetti social... ► palermotoday.it
Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, Ciro Solimene balla con Elisa
Flavio vuole capire meglio Nicole e Martina trascorrendo con loro un'intera giornata prima di decide... ► movieplayer.it
Atalanta Chelsea, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernasconi, Kolasinac titolare
Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ko... ► bergamonews.it
Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League
Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per la sesta giornata di League Ph... ► calcionews24.com
Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera, il marito lancia l’allarme: si indaga, disposta autopsia
Una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha lanciato l'... ► fanpage.it
David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il posto va guadagnato. Se uno viene in allenamento e…»
di Redazione JuventusNews24David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il ... ► juventusnews24.com
Rutelli ad Atreju: “Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva…” – Video
“Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva…“. Così ha risposto F... ► ilfattoquotidiano.it
Saint Gilloise Marsiglia (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens corsari a Bruxelles?
Con gli stessi punti in classifica e nel gruppo di coloro che sono ai margini delle 24 Saint-Gilloi... ► infobetting.com
Tottenham Slavia Praga (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Dopo cinque partite in tutte le competizioni il Tottenham è tornato alla vittoria battendo il Brent... ► infobetting.com
Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache
Negli ultimi anni, gli alimenti ultraprocessati – snack confezionati, bevande zuccherate, piatti p... ► napolitoday.it
La truffa del pedaggio “fantasma” dell’autostrada: un click e ti svuotano il conto
Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali... ► fanpage.it
Il senatore di FI sull'audizione del Procuratore di Caltanissetta: «Finalmente parole di verità sul fenomeno mafioso»
«Un momento storico nelle indagini della Commissione sul fenomeno mafioso». Così il presidente dei ... ► iltempo.it