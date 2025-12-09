Campania Bilotti M5s | Auguri a Fico un presidente all’altezza delle sfide che ci attendono

Roberto Fico è stato proclamato presidente della Regione Campania, un momento di grande importanza per il territorio. Il suo incarico viene accolto con entusiasmo e fiducia, segnando un passo importante nel percorso di impegno e serietà promossi dal Movimento 5 Stelle. Un nuovo capitolo che richiede dedizione e attenzione alle sfide future della regione.

"La proclamazione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania rappresenta un momento di particolare rilevanza per tutti noi che, da anni, crediamo in una politica fatta di serietà, ascolto e impegno concreto al servizio dei cittadini. A Roberto rivolgo gli auguri di buon lavoro.

Micillo (M5S): «Fico proclamato Presidente. Ora al lavoro per una squadra forte, competente e vicina ai cittadini» - Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania dichiara: «Quella di oggi non è solo una data formale, ma l'inizio di un nuovo cammino per ...