Camilla Sparksss + Sour Girl al RETRONOUVEAU di Messina FOTO

Atomheartmagazine.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camilla Sparksss + Sour Girl live a Messina. “ Waiting in a body’s liquid sea, i know nothing of you, you know nothing of me. Native in a modern liquid sea, i got nothing of you, you got nothing on me, you’re a perfect stranger. I don’t wanna know if you’re gay, i don’t wanna know who you blow, i don’t wanna know if you’re low, i don’t wanna know if you’re hurting, if you’re glad or if you’re sad, i don’t  wanna know if you’re sober. I just like having you around, i like having you’re strange arms around me ” (estratto da “Stranger” – ICU RUN 2025). Dal vivo Camilla Sparksss (parte in causa anche progetto PETER KERNEL insieme a Aris Bassetti ) è un atto politico, un colpo di stato, un atto di ribellione finale, una visione magnetica che scansiona l’esterno senza sfumature. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

camilla sparksss sour girl al retronouveau di messina foto

© Atomheartmagazine.com - Camilla Sparksss + Sour Girl al RETRONOUVEAU di Messina (FOTO)

camilla sparksss sour girlCamilla Sparksss live a I Candelai di Palermo - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Come scrive guidasicilia.it