Camilla Sparksss + Sour Girl al RETRONOUVEAU di Messina FOTO
Camilla Sparksss + Sour Girl live a Messina. “ Waiting in a body’s liquid sea, i know nothing of you, you know nothing of me. Native in a modern liquid sea, i got nothing of you, you got nothing on me, you’re a perfect stranger. I don’t wanna know if you’re gay, i don’t wanna know who you blow, i don’t wanna know if you’re low, i don’t wanna know if you’re hurting, if you’re glad or if you’re sad, i don’t wanna know if you’re sober. I just like having you around, i like having you’re strange arms around me ” (estratto da “Stranger” – ICU RUN 2025). Dal vivo Camilla Sparksss (parte in causa anche progetto PETER KERNEL insieme a Aris Bassetti ) è un atto politico, un colpo di stato, un atto di ribellione finale, una visione magnetica che scansiona l’esterno senza sfumature. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Black Room Radio bt Matteo Bosi & Luca D'Altri Marginal sounds of the underworld ?P1SØÐ? ¦04¦ 23.11.2025 Radio Icaro Rubicone 90.0 FM 00:55 Camilla Sparksss - Stormseeker 03:32 Grimdeluxe- James Sunderland 07:13 Mareux - Blue 09:41 #SHOC - facebook.com Vai su Facebook
Camilla Sparksss live a I Candelai di Palermo
