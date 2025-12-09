Cameron Norrie esprime una preferenza | Alcaraz migliore di Sinner per un motivo

Massimo circuito internazionale del tennis fermo e l’occasione è quella di analizzare quanto è accaduto nel 2025. Una stagione che ha vissuto su due grandi dominatori: Carlos Alcaraz (n.1 del ranking) e Jannik Sinner (n.2 del ranking). Lo spagnolo e l’italiano si sono divisi equamente la torta degli Slam, vincendone due per ciascuno, con Jannik che per la seconda volta consecutiva ha vinto anche le ATP Finals battendo Carlitos nell’atto conclusivo, mentre l’iberico è stato l’unico a porre più di un firma nei Masters1000 di quest’anno, battendo 4 volte in 6 scontri diretti il pusterese. A questo proposito, ha dato la sua opinione il tennis britannico Cameron Norrie, ospite del podcast ‘Nothing Major Show’ condotto da Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. 🔗 Leggi su Oasport.it

