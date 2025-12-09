Camerieri minorenni e in nero | maxi multa per un ristorante novarese

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ristorante novarese lavoravano due camerieri minorenni e "in nero". Dopo il controllo dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Novara, è scattata la maxi multa di oltre 40mila euro.Il titolare dell'attività è stato inoltre denunciato per violazione della normativa sul lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Servivano ai tavoli invece di essere a scuola: due minori al lavoro “in nero”, titolare denunciato dai carabinieri della Compagnia di Novara - Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro alla scoperta di due minorenni impiegati in nero in un ristorante; sospesa l’attività e comminate sanzioni per 41mila euro. Segnala varesenews.it