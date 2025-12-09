Camerieri minorenni e in nero | maxi multa per un ristorante novarese
Nel ristorante novarese lavoravano due camerieri minorenni e "in nero". Dopo il controllo dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Novara, è scattata la maxi multa di oltre 40mila euro.Il titolare dell'attività è stato inoltre denunciato per violazione della normativa sul lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
la Repubblica. . Non è andato bene l’incontro tra i giudici del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, quattro in tutto, e i due difensori della famiglia nel bosco. Giovedì sera avevano detto a due voci: “E' stato un momento di condivisione di un percorso, di un colloq - facebook.com Vai su Facebook
Servivano ai tavoli invece di essere a scuola: due minori al lavoro “in nero”, titolare denunciato dai carabinieri della Compagnia di Novara - Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro alla scoperta di due minorenni impiegati in nero in un ristorante; sospesa l’attività e comminate sanzioni per 41mila euro. Segnala varesenews.it
