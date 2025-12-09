Camera | Stefani ' orgoglioso di essere veneto importante legame con proprie origini e terra'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ho avuto l'onore di entrare alla Camera dei deputati a 25 anni, di essere componente della commissione Affari costituzionali e portavo con me e ho portato con me tanti sogni e tanto entusiasmo e una consapevolezza fin dall'inizio. Una consapevolezza che mi è rimasta tutt'ora. Quella che la politica rappresenti uno strumento straordinario per cambiare le cose. La consapevolezza che uno non vale uno, ma vale nella misura in cui è in grado di portare qualcosa di buono nella società. Sarò ancora qui, in quest'Aula, in questo palazzo, a fare gli interessi del mio territorio, del Veneto per il tramite dei nostri rappresentanti parlamentari". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Camera: Stefani, 'orgoglioso di essere veneto, importante legame con proprie origini e terra'

Salvini lancia Zaia per le elezioni suppletive della Camera: “Se vorrà potrà correre per il posto di Stefani”

Regionali Veneto, Alberto Stefani è il nuovo presidente di regione. Dall'elezione alla Camera al legame con Zaia: la carriera

**Camera: Stefani eletto presidente Veneto si dimette da deputato**

