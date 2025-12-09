**Camera | Stefani eletto presidente Veneto si dimette da deputato**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Albero Stefani, esponente della Lega, neo eletto presidente della Regione, si è dimesso da deputato per incompatibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Camera: Stefani eletto presidente Veneto si dimette da deputato**

Salvini lancia Zaia per le elezioni suppletive della Camera: “Se vorrà potrà correre per il posto di Stefani”

Regionali Veneto, Alberto Stefani è il nuovo presidente di regione. Dall'elezione alla Camera al legame con Zaia: la carriera

? 9 DICEMBRE 2025 – CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: ... Su invito della deputata Stefania Ascari, BDS ITALIA presenterà il dossier sulle complicità di Leonardo S.p.A. - facebook.com Vai su Facebook

Alberto Stefani proclamato ufficialmente: è lui il decimo presidente della Regione Veneto - La Corte d’Appello di Venezia ha dovuto vidimare i documenti e sciogliere i dubbi sollevati da riconteggi: ora la composizione del consiglio è definitiva ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it