**Camera | Stefani eletto presidente Veneto si dimette da deputato**

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Albero Stefani, esponente della Lega, neo eletto presidente della Regione, si è dimesso da deputato per incompatibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

camera stefani eletto presidente veneto si dimette da deputato

© Iltempo.it - **Camera: Stefani eletto presidente Veneto si dimette da deputato**

Salvini lancia Zaia per le elezioni suppletive della Camera: “Se vorrà potrà correre per il posto di Stefani”

Regionali Veneto, Alberto Stefani è il nuovo presidente di regione. Dall'elezione alla Camera al legame con Zaia: la carriera

camera stefani eletto presidenteAlberto Stefani proclamato ufficialmente: è lui il decimo presidente della Regione Veneto - La Corte d’Appello di Venezia ha dovuto vidimare i documenti e sciogliere i dubbi sollevati da riconteggi: ora la composizione del consiglio è definitiva ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it