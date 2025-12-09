Cambogia civili in fuga dopo attacchi Thailandia | Siamo terrorizzati

Centinaia di civili cambogiani costretti a lasciare la proprie case dopo che sono ripresi gli scontri a fuoco con la Thailandia. La violazione del cessate il fuoco firmato a ottobre ha riportato il terrore tra gli abitanti dei due Paesi. “Le esplosioni mi terrorizzano”, racconta un uomo che si è rifugiato in un centro di accoglienza a Mongkol Borey. “Siamo poveri e con la guerra le nostre vite peggioreranno”, ha aggiunto una donna anche lei costretta a lasciare casa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

