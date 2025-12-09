Cambio di vertice al Mossad | cosa succede nei servizi segreti israeliani
Il Mossad avrà un nuovo direttore. Dopo lo Shin Bet, l’agenzia di spionaggio israeliana che si occupa della sicurezza interna, anche il Mossad, il famoso e temuto servizio segreto che si occupa delle operazioni all’estero, avrà un nuovo direttore nominato direttamente dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha nominato il segretario militare, il maggior generale Roman Gofman. In una fase che si conferma ancora estremamente delicata e instabile per l’intera regione del Medio Oriente, scossa dalle azioni militari scatenate dai fatti del 7 ottobre, l’imminente passaggio di consegne al vertice del servizio segreto israeliano viene considerato da alcuni osservatori internazionali come la “ continuazione della politicizzazione e presa di controllo dell'intera comunità dell’intelligence ” da parte del capo del governo di Tel Aviv, che invece di selezionare un profilo all’interno del servizio segreto ha scelto un suo segretario come 14° capo del Mossad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cambio al vertice in questura, si è insediato il nuovo vicario Antonio Turi
Cambio al vertice: ecco il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Frosinone
Pisa, cambio al vertice dei carabinieri: Ivan Boracchia nuovo comandante provinciale
MotoGP, cambio al vertice delle strategie commerciali: ecco cosa cambia per le corse Vai su X
Prosegue la riorganizzazione Apple: cambio al vertice del team UI, partenza di una figura chiave e nuove nomine strategiche. https://tech.everyeye.it/notizie/colpo-scena-apple-pap-liquid-glass-lascia-guida-interfaccia-utente-846238.html?utm_medium=Soci - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it