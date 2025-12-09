Cambio di vertice al Mossad | cosa succede nei servizi segreti israeliani

Il Mossad avrà un nuovo direttore. Dopo lo Shin Bet, l’agenzia di spionaggio israeliana che si occupa della sicurezza interna, anche il Mossad, il famoso e temuto servizio segreto che si occupa delle operazioni all’estero, avrà un nuovo direttore nominato direttamente dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha nominato il segretario militare, il maggior generale Roman Gofman. In una fase che si conferma ancora estremamente delicata e instabile per l’intera regione del Medio Oriente, scossa dalle azioni militari scatenate dai fatti del 7 ottobre, l’imminente passaggio di consegne al vertice del servizio segreto israeliano viene considerato da alcuni osservatori internazionali come la “ continuazione della politicizzazione e presa di controllo dell'intera comunità dell’intelligence ” da parte del capo del governo di Tel Aviv, che invece di selezionare un profilo all’interno del servizio segreto ha scelto un suo segretario come 14° capo del Mossad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

