Calza la proprietà scrive ancora al Comune

E siamo a tre. Riccardo Acquari, titolare della Domus Rex, non si arrende e torna a chiedere un incontro urgente all'amministrazione comunale sul caso dell' ex Convitto della Calza, trasformato in struttura turistico-ricettiva. Dopo due richieste rimaste senza risposta – inviate il 28 novembre e l'1 dicembre – la società con sede a Sesto Fiorentino ha nuovamente scritto, ieri l'altro, a tutta la giunta per rilanciare la richiesta di una riunione con la sindaca Sara Funaro e gli assessori Caterina Biti e Jacopo Vicini, fissando come data possibile il 16 dicembre. La nuova Pec arriva pochi giorni dopo l'ordinanza con cui l' Urbanistica ha intimato alla società di cessare, entro 90 giorni, l'attività turistico-ricettiva e di somministrazione svolta all'interno dell'ex Convitto.