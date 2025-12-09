Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni | sarà l' headliner del Nameless Festival 2026

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nameless Festival piazza uno dei colpi più importanti della sua storia: Calvin Harris, il dj e producer scozzese che ha dominato le classifiche mondiali nell'ultimo decennio, sarà il primo headliner dell'edizione 2026 al Bione di Lecco. Un ritorno atteso da 13 anni per l'artista che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Perde 19 milioni di euro, il dj Calvin Harris accusa di frode il suo consulente finanziario

Calvin Harris torna in concerto in Italia dopo 13 anni

calvin harris torna italiaCalvin Harris torna in Italia - Dua Lipa è entrata nella 'Training Season' mentre Kylie si è esibita in un medley dei suoi maggiori successi, così come Raye. Secondo rollingstone.it