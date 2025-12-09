Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni | sarà l' headliner del Nameless Festival 2026

Il Nameless Festival piazza uno dei colpi più importanti della sua storia: Calvin Harris, il dj e producer scozzese che ha dominato le classifiche mondiali nell'ultimo decennio, sarà il primo headliner dell'edizione 2026 al Bione di Lecco. Un ritorno atteso da 13 anni per l'artista che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it