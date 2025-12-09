Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni | sarà l' headliner del Nameless Festival 2026

Dopo 13 anni, Calvin Harris torna in Italia per un evento imperdibile. Il celebre DJ e producer scozzese sarà l'headliner del Nameless Festival 2026, che si terrà al Bione di Lecco. Un ritorno atteso dai fan e una conferma del prestigio della manifestazione, pronta a regalare un’edizione memorabile.

