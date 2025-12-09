Calvin Harris torna in concerto in Italia dopo 13 anni

Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni. Il dj, producer e cantautore di fama globale salirà sul palco del Nameless Festival 2026, evento musicale che che si svolgerà dal 31 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nameless Festival (@namelessfestival) Chi è Calvin Harris. Figura di spicco della musica dance attuale, ha battuto record mondiali e conquistato i primi posti delle principali classifiche musicali. Ha totalizzato oltre 56 miliardi di stream nella sua carriera, diventando la punta di diamante del roster di Sony Music e uno degli artisti più visti su YouTube. 🔗 Leggi su Lapresse.it

