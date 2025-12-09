Call center oltre 500mila euro di multa a sei compagnie per pratiche ingannevoli
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto sanzioni per oltre 500mila euro ad alcune società di telemarketing, attive nelle promozioni contrattuali per energia e telefonia. Le aziende coinvolte, attraverso chiamate aggressive, avrebbero indotto i consumatori a stipulare nuovi contratti con l’inganno. Le sanzioni nel dettaglio. Le multe, come specificato in una nota dell’ Antitrust, sono state così ripartite: 160mila euro a Titanium Srl e Fire Srl;. 120mila a J.Wolf Consulting Srl;. 120mila a Entiende Srl;. 80mila euro a Nova Group Srl;. 40mila euro a Communicate Srl.. Secondo l’Autorità, gli operatori si presentavano con false identità per creare un’urgente necessità di cambiare fornitore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Call center dell’Agenzia, risposte e assistenza al telefono
Call center per i contratti di luce e gas: frode fiscale da 15 milioni di euro, tre denunciati a Civitanova
Truffe agli anziani veneti: a capo il camorrista Cristiano Giuliano. Dal call center alle trasferte, ecco il sistema criminale
“Chiamo dal centro assistenza bollette”: sei società di call center multate per 520mila euro per informazioni ingannevoli - facebook.com Vai su Facebook
Antitrust, 520mila euro di sanzioni a sei società di call center per teleselling ingannevole #ANSA Vai su X
Teleselling selvaggio, l’Antitrust multa per 500mila euro sei call center di Tlc e energia - Sanzioni da Agcm a sei società che inducevano l'utente a concludere un contratto con un diverso operatore sulla base di informazioni false. Scrive corrierecomunicazioni.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it