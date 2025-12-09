call center oltre 500mila euro di multa a sei compagnie per pratiche ingannevoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto sanzioni per oltre 500mila euro ad alcune società di telemarketing, attive nelle promozioni contrattuali per energia e telefonia. Le aziende coinvolte, attraverso chiamate aggressive, avrebbero indotto i consumatori a stipulare nuovi contratti con l’inganno. Le sanzioni nel dettaglio. Le multe, come specificato in una nota dell’ Antitrust, sono state così ripartite: 160mila euro a Titanium Srl e Fire Srl;. 120mila a J.Wolf Consulting Srl;. 120mila a Entiende Srl;. 80mila euro a Nova Group Srl;. 40mila euro a Communicate Srl.. Secondo l’Autorità, gli operatori si presentavano con false identità per creare un’urgente necessità di cambiare fornitore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

