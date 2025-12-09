Call center multati | oltre 500mila euro di sanzioni per informazioni false ai consumatori

Le verifiche hanno rilevato informazioni distorte su contratti luce, gas e telefonia. Inventavano anche anomalie dei contatori per l’energia, o interventi amministrativi per la telefonia. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Call center multati: oltre 500mila euro di sanzioni per informazioni false ai consumatori

Call center dell’Agenzia, risposte e assistenza al telefono

Call center per i contratti di luce e gas: frode fiscale da 15 milioni di euro, tre denunciati a Civitanova

Truffe agli anziani veneti: a capo il camorrista Cristiano Giuliano. Dal call center alle trasferte, ecco il sistema criminale

Antitrust, 520mila euro di sanzioni a sei società di call center per teleselling ingannevole #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Antitrust, 520mila euro di sanzioni a sei società di call center per teleselling ingannevole #ANSA Vai su X

Call center, l’Antitrust sanziona per oltre 500 mila euro sei società per teleselling ingannevole - Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, conven ... Secondo milanofinanza.it