Call center multati | oltre 500mila euro di sanzioni per informazioni false ai consumatori

Dday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le verifiche hanno rilevato informazioni distorte su contratti luce, gas e telefonia. Inventavano anche anomalie dei contatori per l’energia, o interventi amministrativi per la telefonia. 🔗 Leggi su Dday.it

