Call center multati | oltre 500mila euro di sanzioni per informazioni false ai consumatori
Le verifiche hanno rilevato informazioni distorte su contratti luce, gas e telefonia. Inventavano anche anomalie dei contatori per l’energia, o interventi amministrativi per la telefonia. 🔗 Leggi su Dday.it
Call center dell’Agenzia, risposte e assistenza al telefono
Call center per i contratti di luce e gas: frode fiscale da 15 milioni di euro, tre denunciati a Civitanova
Truffe agli anziani veneti: a capo il camorrista Cristiano Giuliano. Dal call center alle trasferte, ecco il sistema criminale
Antitrust, 520mila euro di sanzioni a sei società di call center per teleselling ingannevole #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Antitrust, 520mila euro di sanzioni a sei società di call center per teleselling ingannevole #ANSA Vai su X
Call center, l’Antitrust sanziona per oltre 500 mila euro sei società per teleselling ingannevole - Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, conven ... Secondo milanofinanza.it
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com