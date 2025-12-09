Call center e teleselling ingannevole sanzioni per 500mila euro a sei società

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium Srl e Fire Srl; J.Wolf Consulting Srl) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group Srl e Communicate Srl; Entiende Srl). Lo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

call center teleselling ingannevoleCall center e teleselling ingannevole, sanzioni per 500mila euro a sei società - (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel set ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Call Center Teleselling Ingannevole