Call center e teleselling ingannevole sanzioni per 500mila euro a sei società

(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium Srl e Fire Srl; J.Wolf Consulting Srl) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group Srl e Communicate Srl; Entiende Srl). Lo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le reazioni dopo l’annuncio della chiusura del call center di Asti, trasferito a Torino assieme al polo di Ivrea - facebook.com Vai su Facebook

Lavora Con Noi | Call Center Operator Se parli italiano e arabo, hai ottime doti comunicative e vuoi lavorare in un team dedicato al cambiamento positivo, questa opportunità è per te! Job Description: islamic-relief.it/cosa-puoi-fare… Vai su X

Call center e teleselling ingannevole, sanzioni per 500mila euro a sei società - (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel set ... Come scrive pianetagenoa1893.net