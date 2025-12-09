Calendario Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 | programma orari tv streaming

Dal 11 al 13 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione si svolgeranno i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025. Un evento atteso che vedrà protagonisti i migliori talenti nazionali, con gare emozionanti e appuntamenti trasmessi in diretta televisiva e streaming, offrendo agli appassionati un'occasione imperdibile di seguire le competizioni.

Dall’11 al 13 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena i campionati invernali italiani in vasca corta. L’ultima competizione del 2025 terrà banco nella piscina romagnola e si vorrà regalare spettacolo agli appassionati presenti in loco e a chi assisterà alle gare in tv. La manifestazione si svolgerà con formula a serie, prevedendo cinque sessioni di gara, a partire dal pomeriggio dell’11 dicembre. Le competizioni verranno disputate in vasca a dieci corsie, mentre le due serie migliori saranno ridotte a otto corsie. L’evento è aperto anche agli atleti stranieri in possesso del tempo limite previsto dal regolamento. 🔗 Leggi su Oasport.it