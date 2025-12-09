Calciomercato un top club si fionda su Giménez | le condizioni però non soddisfano il Milan

Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, potrebbe andare via dal Milan nel calciomercato invernale, soltanto un anno esatto dopo il suo arrivo in rossonero dal Feyenoord. Ecco come, facciamo un po' di ordine nella vicenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, un top club si fionda su Giménez: le condizioni però non soddisfano il Milan

