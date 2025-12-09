calciomercato roma verona e pisa su baldanzi

Tommaso Baldanzi, talento emergente del calcio italiano, ha scelto di trasferirsi alla Roma a metà stagione 2023-2024. La sua crescita e le prestazioni con l’Empoli hanno attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui Verona e Pisa, ma alla fine la società giallorossa ha prevalso nel suo trasferimento.

Tommaso Baldanzi è approdato a Roma al giro di boa della stagione 2023-2024, fortemente voluto da proprietà e allenatore date le grandi potenzialità messe in mostra con l’Empoli. Pur non essendo mai davvero diventato un titolare inamovibile, l’imprevedibilità del ragazzo è sempre stata una qualità importante e ora Gasperini ha scelto di puntare su di lui per sopperire alle assenze davanti e alla poca incisività di Ferguson e Dovbyk. Ora, però, per lui potrebbe concretizzarsi l’opportunità di cambiare aria pur rimanendo in Serie A. L’interesse di Verona e Pisa. Gasperini. si sa, è deluso dal reparto offensivo e per gennaio chiede alla società un intervento importante sul mercato per permettere alla squadra di lottare ancora per le prime posizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it