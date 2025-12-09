Calciomercato Roma | sarà separazione con Dybala?

Calciomercato Roma. Paulo Dybala alla Roma sta attraversando un momento difficile. Gli infortuni non gli hanno dato tregua e il rendimento dell’attaccante è ben lontano dai livelli attesi. Dopo quattro stagioni in giallorosso, l’argentino fatica a ritrovare la via del gol, e il suo futuro in Serie A appare sempre più incerto, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. La situazione è resa ancora più complicata dall’età che avanza e dall’ingaggio elevato percepito dalla Joya: 8 milioni di euro netti all’anno. Questi fattori, uniti a prestazioni altalenanti e problemi fisici ricorrenti, fanno sì che Dybala non rappresenti più un punto cardine per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it