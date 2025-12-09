Meno di un mese e poi sarà nuovamente tempo di calciomercato, con la Roma che sembra intenzionata a piazzare un colpo per migliorare il reparto offensivo dopo le difficoltà realizzative di questa prima parte di stagione. Da ormai diverse settimane il nome in cima alla lista sembrerebbe essere quello di Joshua Zirkzee, che in Serie A, con la maglia del Bologna ha dimostrato tutte le proprie qualità. Attenzione però ad una possibile alternativa direttamente dal nostro campionato. Lukaku allontana Lucca da Napoli?. L’identikit porterebbe a Lorenzo Lucca, che nonostante sia arrivato a Napoli solamente in estate non è da escludere che possa cambiare aria a metà stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Lucca tra le alternative: su di lui anche il Milan