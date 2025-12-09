Calciomercato Napoli è l’obiettivo numero uno per il centrocampo | De Laurentiis prepara l’assalto

Con cinque vittorie consecutive all’attivo, il Napoli ha dimostrato di essere in gran forma dal punto di vista fisico. Tutto questo, nonostante gli infortuni. Le prossime settimane, però, saranno molto impegnative. La dirigenza azzurra sa di dover intervenire sul mercato, specie per il centrocampo. Napoli, la priorità è Mainoo: possibile il prestito. Il Napoli segue diverse profili per un possibile colpo in mediana. Tra i nomi più caldi c’è anche quello di Rodrigo Mendoza, ma l’obiettivo numero uno resta Kobbie Mainoo. Manna pensa ad una proposta di prestito da gennaio a giugno e, secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, Aurelio De Laurentiis sarebbe d’accordo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

