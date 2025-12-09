Calciomercato Napoli colpo a costo zero | Manna pesca dalla Lazio

Spazionapoli.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a guardarsi introno in vista della prossima finestra di calciomercato. La società azzurra è alla ricerca di nuovi rinforzi per il centrocampo, dato gli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Tuttavia, la mediana non è l’unico settore che il ds Giovanni Manna vorrebbe ritoccare. Il club partenopeo sembra essersi messo alla ricerca di un nuovo terzino destro, così da far rifiatare capitan Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli gioca sempre, non potendo riposare a causa di un mancato sostituto all’altezza. Il Napoli si starebbe muovendo anche in questo senso, mettendo nel mirino un esperto esterno della Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

calciomercato napoli colpo a costo zero manna pesca dalla lazio

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, colpo a costo zero: Manna pesca dalla Lazio

Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”

Calciomercato Napoli, la rivelazione di Manna su Insigne: "Abbiamo parlato con lui e lo abbiamo valutato"

Calciomercato Napoli, Pastorello rivela: "Azzurri interessati in estate a Bonny e Krstovic"

calciomercato napoli colpo costoCalciomercato Napoli, il nuovo colpo arriva in prestito: c'è l'indizio - Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di quelle che potrebbero essere le operazioni di mercato del Napoli per gennaio. Scrive tuttonapoli.net