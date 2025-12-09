Calciomercato Napoli cessione a sorpresa a gennaio | Conte gli dice addio

In casa Napoli occhio al mercato e il club azzurro potrebbe fare alcuni movimenti sia in entrata che in uscita.  Dopo un periodo difficile Antonio Conte è riuscito nuovamente a ribaltare il Napoli e arriva alla sfida delicata di Champions League con un filotto di 5 vittorie consecutive. Particolarmente importanti i tre successi contro Atalanta, Roma e Juventus ed ora la formazione azzurra è tornata capolista in serie A. Intanto manca sempre meno all’inizio del calciomercato invernale ed il club partenopeo si candida ad essere tra i club più attivi. Niente più Napoli, l’attaccante verso la cessione. 🔗 Leggi su Sportface.it

