Calciomercato Napoli cessione a sorpresa a gennaio | Conte gli dice addio
In casa Napoli occhio al mercato e il club azzurro potrebbe fare alcuni movimenti sia in entrata che in uscita. Dopo un periodo difficile Antonio Conte è riuscito nuovamente a ribaltare il Napoli e arriva alla sfida delicata di Champions League con un filotto di 5 vittorie consecutive. Particolarmente importanti i tre successi contro Atalanta, Roma e Juventus ed ora la formazione azzurra è tornata capolista in serie A. Intanto manca sempre meno all'inizio del calciomercato invernale ed il club partenopeo si candida ad essere tra i club più attivi. Niente più Napoli, l'attaccante verso la cessione.
Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”
Calciomercato Napoli, la rivelazione di Manna su Insigne: "Abbiamo parlato con lui e lo abbiamo valutato"
Calciomercato Napoli, Pastorello rivela: "Azzurri interessati in estate a Bonny e Krstovic"
Rivali sul campo e anche fuori
Calciomercato Roma, sondaggio dei giallorossi e del Napoli per Chiesa. Ma il suo futuro è legato anche a Salah:
Calciomercato Napoli, i tre centrocampisti seguiti per gennaio: c'è una sorpresa - Tre i nomi accostati al Napoli, che a gennaio proverà a rinforzare il centrocampo a causa degli infortuni subiti ...
