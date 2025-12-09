Calciomercato Juventus blitz del Napoli per quel gioiello | Manna ha inviato uno scout a osservarlo dal vivo! Si accende il duello per gennaio

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, gli azzurri mandano un osservatore a Udine: i bianconeri non mollano la presa, sfida totale per gennaio tra Conte e Spalletti. Il big match del ‘Maradona’ ha emesso il suo verdetto sul campo, ma la sfida tra bianconeri e partenopei è destinata a proseguire ben oltre il novantesimo, spostandosi sui tavoli incandescenti delle trattative invernali. Le strategie del  calciomercato Juventus  in vista di gennaio prevedono un occhio di riguardo per le corsie laterali, zone del campo dove  Luciano Spalletti  necessita di alternative affidabili e di prospettiva. Tuttavia, proprio su uno degli obiettivi cerchiati in rosso dalla dirigenza della  Continassa, si è registrata nelle ultime ore un’accelerazione improvvisa da parte dei rivali azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus blitz del napoli per quel gioiello manna ha inviato uno scout a osservarlo dal vivo si accende il duello per gennaio

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, blitz del Napoli per quel gioiello: Manna ha inviato uno scout a osservarlo dal vivo! Si accende il duello per gennaio

Calciomercato Juventus, Comolli sogna il colpaccio a parametro zero: nel mirino c’è quel big che gioca in Premier League! Il nome

Calciomercato Juventus, Tudor in estate ha blindato il bianconero: «Resta qui, per me sei un elemento importante». La rivelazione

Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’addio a zero. Vuole 8 milioni, la probabile destinazione

calciomercato juventus blitz napoliNapoli-Juventus 2-1: Højlund devastante: doppietta che piega i bianconeri - Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: gli azzurri dominano l’avvio, reagiscono al pari di Yildiz e trovano la vittoria grazie al danese ... Da calciomagazine.net