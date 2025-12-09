Calciomercato Juventus, gli azzurri mandano un osservatore a Udine: i bianconeri non mollano la presa, sfida totale per gennaio tra Conte e Spalletti. Il big match del ‘Maradona’ ha emesso il suo verdetto sul campo, ma la sfida tra bianconeri e partenopei è destinata a proseguire ben oltre il novantesimo, spostandosi sui tavoli incandescenti delle trattative invernali. Le strategie del calciomercato Juventus in vista di gennaio prevedono un occhio di riguardo per le corsie laterali, zone del campo dove Luciano Spalletti necessita di alternative affidabili e di prospettiva. Tuttavia, proprio su uno degli obiettivi cerchiati in rosso dalla dirigenza della Continassa, si è registrata nelle ultime ore un’accelerazione improvvisa da parte dei rivali azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, blitz del Napoli per quel gioiello: Manna ha inviato uno scout a osservarlo dal vivo! Si accende il duello per gennaio