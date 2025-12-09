Calciomercato Juve | si complica la corsa a Mendoza Un top club prova a scavalcare Comolli e il Napoli
Calciomercato Juve: si complica la corsa a Mendoza. Un top club prova scavalcare Comolli e il Napoli per il centrocampista spagnolo. Rodrigo Mendoza, il centrocampista spagnolo classe 2005 dell’ Elche, sta rapidamente attirando l’attenzione delle big europee, trasformandosi in un profilo estremamente “goloso” per il prossimo calciomercato. Il giovane talento è finito al centro di un intrigo internazionale che coinvolge club di Serie A e la Premier League. L’interesse di Juventus e il pressing dell’Arsenal. Il nome di Mendoza, già accostato da tempo alla Juventus, ora vede crescere la concorrenza in maniera esponenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: il prossimo passo di Comolli è quello di blindare il big bianconero. Pronto l’imminente rinnovo di contratto, aggiornamenti importanti!
Calciomercato Juve, si allontana sempre di più l’obiettivo per la trequarti: sembra ormai destinato al Real Madrid! Gli aggiornamenti
Calciomercato Juve LIVE: idea Bernardo Silva a parametro zero, Comolli al lavoro per il rinnovo di Yildiz
Calciomercato Juve La leggenda vuole tornare a giocare in Europa? - facebook.com Vai su Facebook
#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j… Vai su X
Calciomercato Juventus, qual è il principale ostacolo che complica il discorso Maignan. Comolli deve stare attento a questo aspetto - Comolli deve stare attento a questa cosa L’eco dei festeggiamenti per il Derby vinto contro l’Inter rischia di ... Da juventusnews24.com
