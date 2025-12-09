Calciomercato Juve | si complica la corsa a Mendoza Un top club prova a scavalcare Comolli e il Napoli

Calciomercato Juve: si complica la corsa a Mendoza. Un top club prova scavalcare Comolli e il Napoli per il centrocampista spagnolo. Rodrigo Mendoza, il  centrocampista spagnolo classe 2005  dell’ Elche, sta rapidamente attirando l’attenzione delle  big europee, trasformandosi in un  profilo estremamente “goloso”  per il prossimo calciomercato. Il giovane talento è finito al centro di un  intrigo internazionale  che coinvolge club di  Serie A  e la  Premier League. L’interesse di Juventus e il pressing dell’Arsenal. Il nome di  Mendoza, già accostato da tempo alla  Juventus, ora vede crescere la  concorrenza  in maniera esponenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

