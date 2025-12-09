Calciomercato Juve LIVE | colpo di scena nella corsa al nuovo ds Spalletti ha un sogno per gennaio

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve live colpo di scena nella corsa al nuovo ds spalletti ha un sogno per gennaio

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: colpo di scena nella corsa al nuovo ds, Spalletti ha un sogno per gennaio

Altre letture consigliate

calciomercato juve live colpoJuve, il primo colpo di gennaio: arriva a metà prezzo - La Juve lavora sul calciomercato e può ben presto mettere a segno un nuovo colpo a gennaio: il difensore arriva a metà prezzo ... Segnala calciomercatonews.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Live Colpo