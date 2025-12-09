Calciomercato Inter Moretto | Vicario è un nome difficile Inter indirizzata su…
Calciomercato Inter. La sessione di mercato invernale si avvicina e l’ Inter inizia a muoversi con decisione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i reparti da monitorare con attenzione c’è senza dubbio quello del portiere: Yann Sommer ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non sembrerebbe esserci aria di rinnovo. Per questo motivo la società nerazzurra sta già valutando alternative giovani e di prospettiva, capaci di garantire continuità e sicurezza tra i pali. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, uno dei nomi più caldi sul taccuino dell’ Inter è quello di Noah Atubolu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Calciomercato Inter: per il post Sommer, Atubolu più di Vicario - Il dirigente dell' Inter Piero Ausilio abbia già deciso su chi puntare per sostituire Yann Sommer, in scadenza a giugno 2026. Lo riporta it.blastingnews.com
