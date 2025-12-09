Calciomercato Inter LIVE | passaggio in Champions per avere più soldi da investire Il retroscena su Barella e Mac Allister

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live passaggio in champions per avere pi249 soldi da investire il retroscena su barella e mac allister

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: passaggio in Champions per avere più soldi da investire. Il retroscena su Barella e Mac Allister

Altre letture consigliate

Come funziona il Calciomercato - Scopri gli insights e diventa un esperto con gli approfondimenti di Tuttosport ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Passaggio