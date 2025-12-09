Calcio Spalletti sprona la Juve | Serve continuità
Alla vigilia della sfida europea contro il Pafos, Luciano Spalletti sottolinea l'importanza di mantenere continuità, rafforzare l'identità del team e assumersi responsabilità per ottenere risultati positivi. Le sue parole riflettono l'obiettivo di preparare al meglio la Juventus in vista delle prossime sfide internazionali.
Roma, 9 dic. (askanews) – Alla vigilia della sfida europea contro il Pafos, Luciano Spalletti ha parlato di identità, continuità e responsabilità. Un incontro con la stampa lungo, schietto, nel quale il tecnico bianconero ha toccato tutti i nodi critici del momento, senza sconti per nessuno. Spalletti respinge l’idea che i giocatori abbiano bisogno di “cinque partite consecutive” per dimostrare il proprio valore: “Funziona che vai forte tutti gli allenamenti. Dopo due settimane ti do 10 minuti, poi un tempo, poi una partita e poi cinque. Non puoi alternare una volta bene e una male e poi chiedere spazio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
