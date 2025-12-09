Calcio serie C per il Perugia due gare spartiacque Poi si tireranno le prime somme
Il Perugia si appresta a affrontare due sfide decisive nel campionato di Serie C, considerate spartiacque per il suo cammino. Questi incontri rappresentano un momento chiave per valutare i progressi e correggere gli errori, con l'obiettivo di affrontare le festività natalizie con maggiore serenità. La posta in gioco è alta: riprendere fiducia e tornare sulla strada giusta.
Due partite per far tornare a galla antichi difetti. E altrettante per trascorrere un Natale meno in apnea.I prossimi avversari si chiamano Campobasso e Forlì, che giocoforza condizioneranno le scelte di mercato di gennaio, probabilmente decisive per dare la svolta definitiva ad una stagione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
