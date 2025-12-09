calcio serie a il milan ribalta il toro e aggancia il napoli

Il Milan centra una vittoria di grande carattere contro il Torino, rimontando un risultato difficile e salendo in vetta alla classifica insieme al Napoli. Dopo un avvio promettente dei granata, con gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri reagiscono con veemenza, ribaltando le sorti dell'incontro e dimostrando la loro determinazione nel campionato di Serie A.

Il Milan si prende Torino con una rimonta furiosa e torna in vetta insieme al Napoli. I granata illudono con un avvio di potenza: Vlasic dal dischetto e Zapata in contropiede firmano un 2-0 che sembra chiudere il match. Ma i rossoneri reagiscono con carattere, tornano in partita con un capolavoro di Rabiot e, nella ripresa, vengono trascinati da un Pulisic devastante. Due gol, un impatto totale e tre punti che cambiano la classifica. Landucci, in panchina al posto dello squalificato Allegri, può sorridere: la squadra ha dimostrato nervi saldi e fame da grande. Rimonta rossonera. Il primo tempo è un concentrato delle difficoltà del Milan. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it