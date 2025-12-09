Calcio Pulisic guida la rimonta del Milan a Torino Colpi esterni di Genoa e Parma

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quattordicesima giornata di Serie A, tre vittorie esterne hanno caratterizzato i posticipi, con il Milan che, guidato da Pulisic, ha rimontato il Torino e conquistato una vittoria fondamentale. Genoa e Parma hanno anch'essi ottenuto successi fuori casa, contribuendo a un turno ricco di emozioni e cambiamenti in classifica.

Tre vittorie esterne nei posticipi della quattordicesima giornata della Serie A. L’ultima è quella del Milan, che rimonta il Torino e vince 3-2 contro i granata, riprendendosi la vetta della classifica insieme al Napoli. Gli altri due colpi fuori casa sono quelli del Parma (1-0 a Pisa) e del Genoa (2-1 a Udine), che valgono tre punti importanti nella corsa salvezza di emiliani e liguri. Si parte, però, dall’Olimpico di Torino dove succede veramente di tutto. Il rigore di Vlasic e il ritorno al gol di Zapata (bel diagonale) sembrano lanciare la squadra di Baroni, che dopo 17 minuti è addirittura avanti 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio pulisic guida la rimonta del milan a torino colpi esterni di genoa e parma

© Oasport.it - Calcio, Pulisic guida la rimonta del Milan a Torino. Colpi esterni di Genoa e Parma

Scopri altri approfondimenti

calcio pulisic guida rimontaTorino-Milan 2-3, un super Pulisic guida la rimonta rossonera - Protagonista assoluto della partita Christian Pulisic che, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Pulisic Guida Rimonta