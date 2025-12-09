Calcio Promozione Bucaletti fa volare la Sinalunghese Testini soddisfatto

La partita di calcio promozione tra Sinalunghese e Montagnano si è conclusa con una vittoria di misura per 2-1 a favore dei padroni di casa. Un incontro combattuto ed equilibrato, con la squadra di Bucaletti che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni e conquistare i tre punti. Enrico Testini, tecnico della Sinalunghese, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi.

"Una bella partita ed equilibrata con le due squadre che si sono affrontate con grande equilibrio". Così Enrico Testini, tecnico della Sinalunghese, dopo il successo per 2-1 dei suoi domenica contro il Montagnano. Una vittoria incredibile, arrivata in rimonta e in pieno recupero visto che al 90’ la formazione ospite era ancora avanti. Poi la doppietta di Bucaletti ha stravolto la storia dell’incontro e permesso ai rossoblu di restare in testa alla classifica a +1 sul Casentino. "Eravamo partiti bene, con una traversa di Sacco e un paio di altre occasioni importanti. Poi ci siamo abbassati contro un team di assoluto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Bucaletti fa volare la Sinalunghese. Testini soddisfatto

