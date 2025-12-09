Calcio Napoli Lukaku accelera | primo allenamento in gruppo e messaggio ai tifosi

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante belga torna a lavorare sul campo alla vigilia della sfida Champions del Calcio Napoli col Benfica: Conte sorride, la Supercoppa in Arabia si avvicina. Il Calcio Napoli ritrova il sorriso. Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi sul campo e lo ha fatto con un messaggio semplice ma molto atteso: «Ci vediamo presto, dai». Durante . 🔗 Leggi su 2anews.it

