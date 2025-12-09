Calcio Napoli Lukaku accelera | primo allenamento in gruppo e messaggio ai tifosi
L’attaccante belga torna a lavorare sul campo alla vigilia della sfida Champions del Calcio Napoli col Benfica: Conte sorride, la Supercoppa in Arabia si avvicina. Il Calcio Napoli ritrova il sorriso. Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi sul campo e lo ha fatto con un messaggio semplice ma molto atteso: «Ci vediamo presto, dai». Durante . 🔗 Leggi su 2anews.it
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv Napoli-Qarabag, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Napoli: in fondo il calcio non è una cosa complicata…
Spazio Napoli. . Allenamenti niente male per questi due fratelli che giocano nella Scuola Calcio Real Casarea Samuel, il più piccolo, è compagno di squadra del figlio di Kevin De Bruyne, iscritto anche lui alla Real Casarea al momento dell'arrivo del padre - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X
Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli - Big Rom torna a lavorare con la squadra a 4 mesi dall'infortunio, il tecnico azzurro recupera il suo pupillo nella rifinitura pre- tuttosport.com scrive
