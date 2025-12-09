Calcio la passerella da un milione è pronta ma manca la ciclabile di collegamento | Cantiere nel giro di qualche settimana

A Calcio, la passerella pedonale è completata e collaudata, ma l’inaugurazione è ancora in attesa. La causa principale è l’assenza del collegamento ciclabile con le sponde bergamasca e bresciana, che dovrebbe integrarsi con la Greenway verso Urago d’Oglio. Il cantiere per il collegamento è previsto aprirsi nel giro di alcune settimane.

Calcio. La passerella è pronta e collaudata ma, ancora, non è stata inaugurata. Il motivo? Il collegamento ciclabile che dovrebbe unire la sponda bergamasca a quella bresciana andando a innestarsi alla Greenway, in direzione Urago d’Oglio, ancora, non esiste. Un progetto che l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Marco Gazzaniga ha pensato bene di ridisegnare deviandolo, di fatto, a ovest del Naviglietto ricalcando una strada già esistente anziché a ridosso del distributore di benzina lungo il tratto di ex Strada Statale 11: il cantiere dovrebbe partire nel giro di qualche settimana. Ad accendere i riflettori sulla vicenda ci ha pensato il gruppo di minoranza di Decidi per Calcio tra le cui fila c’è l’ex vicesindaco Giuseppe Cigognani che, nel corso del suo mandato, favorì lo sviluppo della passerella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

