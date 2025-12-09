Calcio femminile goleada della Juventus contro il Sankt Pölten | vittoria importante per i playoff di Champions League

La Juventus ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Sankt Pölten nella fase a girone della Champions League femminile, consolidando la propria posizione e avvicinandosi ai playoff. La partita, disputata alla NÖ Arena, ha visto le bianconere dominare, portando a casa un risultato importante nel percorso europeo.

Obiettivo centrato. La Juventus è scesa in campo quest’oggi, alle ore 18:45, contro il Sankt Pölten alla NÖ Arena per il quinto impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. La Vecchia Signora, reduce dall’1-1 in campionato contro la Roma, andava a caccia del successo sul rettangolo verde austriaco per compiere un passo importante in chiave playoff nella massima competizione continentale. Missione compiuta per la formazione allenata da Max Canzi, vittoriosa 5-0. Juve scesa in campo con un 4-3-3: Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Pinto, Wälti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, goleada della Juventus contro il Sankt Pölten: vittoria importante per i playoff di Champions League

