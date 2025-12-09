Calcio a 5 serie C1 e C2
Il Real Fabriano continua la sua serie positiva nel campionato di calcio a 5, conquistando la sesta vittoria consecutiva con il Bayer Cappuccini. Con sette risultati utili di fila, la squadra si avvicina alla prima posizione, attualmente occupata dalla Sambenedettese Calcio a 5, mantenendo alta la competitività nel torneo di serie C1.
Il Real Fabriano in serie C1 non si ferma più. Con il Bayer Cappuccini arriva la sesta vittoria di fila, il settimo risultato positivo consecutivo, e un secondo posto staccato di un solo punto dalla vetta, occupata dalla Sambenedettese Calcio a 5. La stessa Samb che infligge al Pietralacroce la sua terza sconfitta di fila. Continua a sorridere la Chemiba Cerreto d’Esi trascinata da Luca Carnevali che, con la doppietta di giornata raggiunge i 400 gol in carriera. Il Chiaravalle tira un sospiro di sollievo vincendo a Campiglione. Risultati 11°g: Castelbellino-Fortuna Fano 0-1, Campiglione-Chiaravalle 3-5, Montelupone-Mondolfo 3-3, Real Fabriano-Bayer Cappuccini 6-2, Sambenedettese- Pietralacroce 2-0, Tre Torri-Lucrezia 5-0, Monturano-Chemiba 2-6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
