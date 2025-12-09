Calcio a 5 l' Fdm Molinella è troppo forte | il Forlì cede 5-2 e chiude il girone al quarto posto
L'Fdm Molinella si conferma dominatrice nel campionato di calcio a 5, conquistando una vittoria convincente contro il Forlì, che si conclude 5-2. La sfida, intensa e combattuta, permette alla squadra di casa di chiudere il girone d’andata al primo posto, rafforzando la propria posizione di vertice.
Il Forlì chiude il girone d’andata con una sconfitta sul difficile campo della capolista Fdm Team Molinella, che si impone 5-2 al termine di una gara intensa e combattuta. L’avvio di partita vede subito i padroni di casa efficaci: al 3? El Mahdi porta in vantaggio i ferraresi. È una punizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
