Calcio a 5 i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia | le scelte di Samperi

In vista dell’ amichevole che si terrà a Genzano, domenica 21 dicembre alle ore 20, il tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 – Salvo Samperi – ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Finlandia. Il tutto guarda alla preparazione degli Europei 2026, che scatteranno il prossimo 21 gennaio e per i quali l’Italia è stata inserita nel Gruppo D, a Lubiana, con Portogallo, Ungheria e Polonia. In totale per il test contro i nordici, allenati dal tecnico italiano Sergio Gargelli, sono 19 i convocati: 4 portieri e 15 elementi di movimento. Tornano nella lista l’estremo difensore Lorenzo Pietrangelo e i laterali Fabricio Calderolli e Michele Podda, mentre ad essere assente per infortunio sarà Gabriel Motta. 🔗 Leggi su Oasport.it

