Calci pugni e spintoni tra ultras di Ebolitana e Battipagliese | tensione sul raccordo Sa-Av

Un episodio di violenza si è verificato lungo il raccordo Salerno-Avellino, coinvolgendo ultras di Ebolitana e Battipagliese. Calci, pugni e spintoni hanno caratterizzato una rissa che ha generato tensione e preoccupazione tra i presenti, evidenziando le tensioni tra le due tifoserie in un contesto di forte sfiducia e antagonismo.

Momenti di alta tensione lungo il raccordo Salerno-Avellino dove si è verificato una violenta rissa tra gli ultras di Ebolitana e Battipagliese. Il fattoSecondo una prima ricostruzione, le due tifoserie – rivali storiche nella Piana del Sele – si sono ritrovate casualmente nella stessa piazzola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

