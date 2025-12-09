Cairo | Viste tante cose buone peccato perdere così Baroni | Dobbiamo lavorare ancora più forte

Nel post-partita, Cairo e Baroni analizzano la prestazione della squadra, evidenziando aspetti positivi e criticità da migliorare. Il presidente sottolinea l'importanza di mantenere la concentrazione anche nei momenti difficili, mentre l'allenatore invita a intensificare gli sforzi per affrontare al meglio le prossime sfide.

Il presidente: "Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, sicuramente prendiamo il terzo gol in dieci uomini e, in quella situazione, dobbiamo essere più furbi". Il tecnico: "Nella ripresa abbiamo pagato un po' di stanchezza".