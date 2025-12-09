Cairo dopo Torino-Milan | Preso il terzo gol in 10 uomini Baroni confermato non è l’allenatore il tema

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Torino e Milan, Urbano Cairo ha commentato l'andamento della gara e le decisioni tecniche, sottolineando che la scelta di confermare Baroni non riguarda l'allenatore. L'intervento si concentra sugli aspetti tattici e sulle dinamiche emerse durante il match, evidenziando la posizione della società in un momento difficile per i granata.

Urbano Cairo, Presidente granata, ha parlato in zona mista dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cairo dopo torino milan preso il terzo gol in 10 uomini baroni confermato non 232 l8217allenatore il tema

© Pianetamilan.it - Cairo dopo Torino-Milan: “Preso il terzo gol in 10 uomini. Baroni confermato, non è l’allenatore il tema”

Approfondisci con queste news

cairo dopo torino milanTorino, Cairo: “Baroni non si discute, il tema non è l’allenatore” - Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo al termine della partita persa dai granata per 3- Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Cairo Dopo Torino Milan