Giovedì 11 dicembre 2025 la MEM – Mediateca del Mediterraneo ospiterà il convegno “Cagliari al cinema”, una giornata di studi interamente dedicata al modo in cui il grande schermo ha rappresentato il capoluogo sardo nel corso dei decenni. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura con il patrocinio del Comune e ideata dal regista e produttore Salvatore Mereu, intende superare l’immagine da cartolina per restituire una visione più complessa, autentica e sfaccettata della città. L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà dalle 9.30 alle 18.30 (pausa 13.30–15.30) negli spazi della mediateca di via Mameli 164, e riunirà registi, scrittori, critici, docenti universitari e autori che hanno contribuito, in modi diversi, alla narrazione filmica di Cagliari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cagliari si racconta al cinema: alla MEM un convegno per riscoprire la città oltre gli stereotipi